Ultraleggero partito da Torino precipita nel genovese: due morti

GENOVA – Un tragico incidente aereo ha coinvolto un ultraleggero decollato da Torino, precipitato nella zona di Isola del Cantone, nell’entroterra genovese. Il velivolo, probabilmente un Piper, stava volando a bassa quota quando, secondo alcune testimonianze, avrebbe sfiorato le cime degli alberi prima di scomparire nella nebbia. Poco dopo l’impatto al suolo.

L’incidente è avvenuto in località Montessoro, un’area caratterizzata da un’intensa foschia che potrebbe aver influito sulla navigazione dell’aereo. Il relitto del velivolo è stato rinvenuto con a bordo due corpi privi di vita, carbonizzati dalle fiamme sprigionatesi dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, il soccorso alpino e i carabinieri, mentre l’elisoccorso di Alessandria è stato allertato ma non è stato necessario il suo intervento, non essendoci sopravvissuti.

La chiamata di emergenza è stata effettuata alle 14:45, e all’arrivo delle squadre di soccorso il velivolo era ancora avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio, rivelando lo scenario drammatico dell’incidente.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire le cause dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un possibile guasto tecnico o difficoltà nella navigazione dovute alle condizioni atmosferiche.

