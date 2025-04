Veicolo in fiamme a Rondissone, traffico bloccato

RONDISSONE – È stato segnalato da alcuni utenti un veicolo in fiamme a Rondissone, sulla circonvallazione.

Al momento il traffico veicolare risulta bloccato. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e metter in sicurezza il mezzo. Non si sa se ci siano persone ferite.

Notizia in aggiornamento

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese