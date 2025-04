Ruba il cellulare a un giovane e lo minaccia con una bottiglia rotta: arrestato 25enne a Torino

TORINO – Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dalla polizia locale di Torino per ave commesso una rapina in via Milano angolo via San Domenico.

I fatti

Domenica sera intorno alle ore 22, allertati dai passanti gli agenti sono riusciti a bloccare il presunto autore del furto di uno smartphone, un venticinquenne.

Secondo l’accusa, qualche istante prima, sempre lungo l’asse di via Milano, ma all’altezza di piazza della Repubblica, il ragazzo ha tolto di mano il telefonino a un altro giovane, per poi dirgli di non volerlo restituire e minacciandolo con una bottiglia rotta.

Si è quindi allontanato, ma il giovane cui era stato rubato lo smartphone non si è dato per vinto: dopo aver guardato con la coda dell’occhio che direzione avesse preso, lo ha seguito.

A quel punto il provvidenziale intervento della pattuglia dell’Aliquota Pronto Impiego, che è stata allertata dai passanti e ha operato insieme a un pattuglia del Reparto Operativo Speciale. Il venticinquenne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e arrestato per rapina, art. 628 c.p., è stato quindi portato al Lorusso e Cutugno.

