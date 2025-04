8 alloggi di un edificio di Mirafiori sono stati sgomberati dalla polizia perchè occupati abusivamente

TORINO – Nella mattinata di oggi, 3 aprile, le forze dell’ordine hanno sgomberato, su ordine della Prefettura, 8 appartamenti occupati abusivamente nel quartiere Mirafiori, a Torino. In particolare, le operazioni hanno interessato l’edificio di corso Agnelli vicino a via De Bernardi.

Gli 8 sgomberi hanno coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, polizia Municipale, servizi sociali e Agenzia Territoriale per la Casa (ATC).

Negli scorsi mesi le autorità hanno sgomberato un’altra ventina di alloggi, tra cui alcuni in via Monginevro e in via Principle Eugenio; da inizio anno, dice la Prefettura, ci sono state 37 operazioni.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese