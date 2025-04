Lavazza presenta Tablì, la prima tab 100% caffè

TORINO – È stato presentato oggi e sarà presente a Milano durante la Design Week 2025, Tablì di Lavazza, la prima tab 100% caffè. Realizzata con l’acquisizione della startup italiana, Caffemotive, e della sua idea di tab, rivoluzionata con un percorso di innovazione continua da cui sono scaturiti oltre 15 nuovi brevetti, si è poi arrivati a Tablì.

Il progetto è stato sviluppato su scala industriale con una nuova tecnologia per la produzione della tab, che garantisce qualità eccellente e costante dal nuovo sistema composto da tab e macchina.

Il segmento single-serve/monoporzionato rappresenta una componente strategica nel mercato globale del caffè e la tab 100% caffè sarà la rivoluzione del settore, eliminando alla fonte il rifiuto.

“Anche nei periodi più complessi abbiamo sempre mantenuto i nostri investimenti in Ricerca e Sviluppo. Nell’anno del nostro 130° anniversario siamo pronti a rilanciare con questo sistema innovativo che ci permette di aprire una nuova categoria merceologica – la “tab” fatta 100% di caffè – in un segmento strategico come quello del single-serve”, ha commentato Antonio Baravalle, CEO di Lavazza Group.

