Satispay, arriva il programma a punti: ecco come funziona

TORINO – Satispay, la fintech italiana specializzata in pagamenti digitali, ha annunciato il lancio del programma di fidelizzazione “Punti Satispay” su scala nazionale. L’iniziativa, che ha già dato ottimi risultati nelle aree test, mira a incentivare gli acquisti nei negozi aderenti e a sostenere le economie locali.

Un sistema di premi per clienti e commercianti

Il nuovo programma permetterà agli oltre 5,3 milioni di utenti di accumulare punti a ogni pagamento effettuato con Satispay. I punti potranno essere convertiti in sconti utilizzabili presso i 400.000 esercenti convenzionati, con un modello di promozione interamente finanziato da Satispay, senza costi aggiuntivi per i commercianti.

L’iniziativa rappresenta il più ampio programma di loyalty in Italia per numero di esercenti coinvolti e modalità di utilizzo, includendo sia le piccole attività locali che i servizi di pagamento di bollettini, ricariche telefoniche e gift card.

Successo nei test e investimenti futuri

Il programma è stato testato con successo nelle province di Cremona e Vicenza, dove ha registrato un incremento delle transazioni di oltre il 25%. Nei prossimi mesi verranno introdotte nuove meccaniche di engagement per incentivare l’uso di Satispay negli acquisti quotidiani e rafforzare il legame tra clienti ed esercenti.

Satispay ha annunciato un investimento di oltre 10 milioni di euro all’anno per i prossimi tre anni per supportare questa iniziativa, in linea con la sua missione di sostenere le comunità locali e la digitalizzazione dei pagamenti.

Collaborazione con le associazioni di categoria

Per rafforzare ulteriormente il sostegno al commercio locale, Satispay ha avviato un dialogo con le associazioni degli esercenti. Sono già stati siglati accordi di partnership con Ascom Confcommercio Torino e provincia e con Confcommercio Provincia di Cuneo. Questi accordi permetteranno agli esercenti associati di beneficiare di una riduzione del 10% sulle commissioni applicate.

Inoltre, condizioni agevolate continueranno a essere applicate ai tabaccai, benzinai ed edicolanti, settori caratterizzati da margini ridotti, per promuovere ulteriormente la digitalizzazione dei pagamenti.

Grazie a questa iniziativa, Satispay conferma il suo impegno nel rendere i pagamenti digitali più accessibili e vantaggiosi per tutti, con un occhio di riguardo al commercio di prossimità

