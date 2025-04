Trump presenta i dazi per commerciare con gli USA: per Italia e Unione Europea il 20%

Come atteso Donald Trump ha presentato il valore dei dazi verso tutti i partner degli Stati Uniti con un minimo del 10% e tariffe fino a quasi il 50%, per i paesi considerati i più sleali nell’interscambio.

I dazi base scatteranno dal 5 aprile, quelli maggiorati dal 9 aprile.

L’Unione Europa, e quindi l’Italia viene colpita da dazi del 20%, al Regno Unito al 10%, per la Cina si arriva al 34%, Svizzera al 31%.

I danni piû gravi per l’Italia e per il Piemonte dovrebbero arrivare dall’export del settore eno gastronomico

Saranno per ora esentati dai dazi settori come il farmaceutico, i semiconduttori, il rame e il legname, alcuni prodotti energetici e minerali non disponibili negli USA. Acciaio e alluminio sono già colpiti da tariffe del 25 per cento.

I dazi continente per continente

Asia

Cina 34%

Vietnam 46%

Taiwan 32%

Giappone 24%

India 26%

Corea del Sud 25%

Thaiandia 36%

Indonesia 32%

Malesia 24%

Cambogia 49%

Bangladesh 37%

Singapore 10%

Filippine 17%

Sri Lanka 44%

Myanmar 44%

Kazakhstan 27%

Laos 48%

Sud America

Brasile 10%

Cile 10%

Colombia 10%

Peru 10%

Nicaragua 18%

Costa Rica 10%

Repubblica Dominicana 10%

El Salvador 10%

Trinidad and Tobago 10%

Argentina 10%

Equador 10%

Guatemala 10%

Honduras 10%

Continente Europeo

Unione Europea 20%

Svizzera 31%

Regno Unito 10%

Norvegia 15%

Serbia 37%

Africa

Sud Africa 30%

Tunisia 28%

Madagascar 47%

Costa d’Avorio 21%

Botswana 37%

Marocco 10%

Turchia 10%

Egitto 10%

Medioriente

Israele 17%

Pakistan 29%

Giordania 20%

Emirati Arabi Uniti 10%

Arabia Saudita 10%

Emisfero Australe

Australia 10%

Nuova Zelanda 10%

