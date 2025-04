15enne scomparso da un giorno a Verbania, mobilitati i soccorsi

VERBANIA – Da ieri sera, 3 aprile, non si hanno più notizie di un ragazzo di 15 anni residente nei pressi di Verbania, a Pallanza. I soccorsi sono stati mobilitati da questa mattina e stanno perlustrando la zona del verbano, sia via terra che via aria.

