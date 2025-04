Dott festeggia 5 milioni di viaggi sostenibili a Torino tra monopattini e bici elettriche

TORINO – La micromobilità sostenibile a Torino e dintorni raggiunge un traguardo importante. Dott celebra infatti i 5 milioni di viaggi green effettuati nei 5 comuni serviti. Per l’occasione, il Fondatore di Dott, Maxim Romain, ha consegnato una targa celebrativa all’Assessora alla Mobilità Chiara Foglietta, riconoscendo l’area metropolitana di Torino come un modello di riferimento per la sharing mobility.

Torino è stata la prima città italiana in cui Dott ha avviato il proprio servizio nel 2019 e oggi si conferma uno dei mercati più rilevanti per l’azienda a livello nazionale ed europeo. Dal lancio, residenti e visitatori hanno percorso complessivamente 12 milioni di chilometri, evitando l’emissione di circa 1.400 tonnellate di CO2 rispetto all’uso dell’auto privata. Solo nell’ultimo anno, i noleggi sono cresciuti del 21%, con un incremento nella durata media dei viaggi, che oggi si attestano a 3,4 km e oltre 14 minuti per corsa. Questi valori sono superiori alla media del settore, proprio grazie al fatto che Dott opera in un’area estesa su cinque Comuni. A dimostrazione di come la micromobilità di Dott sia entrata a far parte della quotidianità cittadina, oltre il 51% dei viaggi viene effettuato tramite abbonamenti, una scelta che permette agli utenti di risparmiare e di integrare monopattini e biciclette elettriche nei propri spostamenti abituali.

Oltre all’espansione dell’area operativa, che oggi copre 116 km² e serve oltre un milione di abitanti tra Torino, Collegno, Moncalieri, Nichelino e Rivoli, Dott ha avviato importanti collaborazioni con realtà locali, tra cui l’Università di Torino, la sezione locale di UICI e il Club Monopattini Torino, con cui in questi anni ha promosso iniziative di sensibilizzazione per l’uso responsabile della micromobilità. Tra gli ultimi investimenti, lo scorso novembre l’azienda ha introdotto 500 biciclette a pedalata assistita, che si sono aggiunte alla flotta esistente di 1.500 monopattini già presenti a Torino e nei comuni limitrofi, ampliando ulteriormente l’accessibilità alla mobilità condivisa.

