Incidente sul lavoro ad Alessandria: muratore cade dal terzo piano

ALESSANDRIA – Ennesimo grave incidente sul lavoro in Piemonte. Un muratore, un uomo di 38 anni, è caduto da un’impalcatura al terzo piano in un cantiere di via Abbà Cornaglia. Le sue condizioni sono parse subito gravi ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Sul posto sono intervenuti l’automedica e un mezzo di soccorso avanzato con infermiere a bordo. Carabinieri e tecnici dello Spresal indagano per ricostruire cosa è accaduto e se fossero rispettate le condizioni di sicurezza.

