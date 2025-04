Guasto sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna: ritardi anche a Torino

TORINO – Ancora ritardi per i treni in arrivo a e in partenza da Torino Porta Nuova, questa volta a causa di un inconveniente tecnico a un treno Italo sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna: il mezzo in questione è stato costretto a fermarsi nei pressi di Fidenza.

Finora, un treno in arrivo a Torino da Salerno ha accumulato 100 minuti di ritardo, uno in arrivo da Roma Termini ne ha accumulati 60 e, infine, un terzo proveniente da Napoli è in ritardo di 90 minuti.

Per quanto riguarda le partenze, invece, al momento solo un treno, diretto a Salerno, partirà con circa un’ora di ritardo.

