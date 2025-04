Tentata rapina con una pistola giocattolo a Torino: la cassiera riesce a fermare il ladro e a riprendere i soldi

TORINO – Questa mattina, il negozio di corso Vercelli 97 a Torino è stato teatro di un tentativo di rapina. La polizia ha già identificato e bloccato il responsabile: si tratta di un uomo sulla cinquantina, che ha commesso diversi errori nel tentativo di sottrarre il denaro dalla cassa.

Il rapinatore si è presentato all’ingresso del negozio verso le 8:45. In quel momento, all’interno si trovava soltanto la cassiera, cui l’uomo ha puntato addosso una pistola – rivelatasi poi finta – per costringerla a consegnargli il denaro. Non avendo capito che si trattasse di un’arma giocattolo, la cassiera, in preda al panico, ha subito consegnato tutto ciò che aveva all’uomo.

Convinto di aver portato a segno il colpo, l’uomo ha messo i soldi in un sacchetto, è uscito dal negozio ed è salito su un taxi che aveva chiamato con il proprio cellulare. La cassiera, però, agendo d’impulso, ha deciso di seguire l’uomo e, mentre questo era intento ad aprire la portiera del taxi, è riuscita a sottrargli la busta con dentro il denaro.

L’uomo si è fatto comunque accompagnare a casa dal taxista, ma poco dopo è stato raggiunto dai poliziotti.

