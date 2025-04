Verbania, ruba una bici elettrica: “Dovevo correre a casa per andare in bagno”

VERBANIA – A Verbania, un uomo di 29 anni è stato denunciato per furto aggravato dopo aver rubato una bici elettrica: ai carabinieri ha spiegato di aver preso il mezzo perché doveva tornare urgentemente a casa per andare in bagno.

La bicicletta vale più di duemila euro ed è stata rubata da un cortile condominiale. Localizzare la posizione del mezzo rubato è stato piuttosto facile, perché era dotato di gps; è stato quindi lo stesso proprietario a denunciare il furto e a informare i militari cieca la posizione della bici. Il 29enne responsabile era già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

