Trovato con 123mila euro in contanti e vari gioielli: denunciato ladro a Torino

TORINO – Negli ultimi mesi, la Polizia di Stato ha scoperto a Torino una somma in contanti e vari oggetti di valore, presumibilmente provento di furto.

Il ritrovamento è avvenuto dopo che gli agenti hanno notato un individuo mentre scavalcava la barriera che separa i binari del tram in corso Ferrucci, dirigendosi poi verso via Cialdini. Giunto in via Bruino, l’uomo ha abbandonato uno zaino in un cassonetto dei rifiuti, venendo fermato poco dopo. All’interno dello zaino, le forze dell’ordine hanno trovato circa 123 mila euro in contanti, insieme a diversi gioielli: collane, anelli e orologi.

Tutti i beni recuperati sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato per ricettazione. Una parte dei gioielli è già stata riconsegnata al legittimo proprietario dagli agenti del Commissariato di San Donato. Gli altri oggetti recuperati e sequestrati sono stati pubblicati nella bacheca online della Polizia di Stato dedicata agli oggetti rubati e ritrovati, disponibile qui. Per visualizzare l’elenco, è necessario selezionare la sezione “oggetti recuperati”, impostando come categoria “gioielli-preziosi” e indicando “Torino” come provincia.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese