Chieri, auto vola per 9 metri in un dirupo. 20enne intrappolato per ore

CHIERI -Intorno alle 4 del mattino di oggi, domenica 6 aprile, un ventenne alla guida di una Fiat 500 ha avuto un brutto incidente.

Sebbene le cause siano ancora da approfondire, sappiamo che il 20enne guidava su corso Torino mentre è finito fuori strada, precipitando in un rio per 9 metri.

A causa del buio e della profondità del rio, il giovane è rimasto intrappolato per ore, senza che nessuno si accorgesse di lui.

Alle 7, poi, alcuni passanti hanno notato l’auto e chiamato i soccorsi. Il ragazzo è stato trasportato al CTO di Torino in elisoccorso, ma non è in pericolo.

