Ecco 10 luoghi in Piemonte in versione cartone animato, grazie all’Intelligenza Artificiale

TORINO – L’intelligenza artificiale generativa sta diventando sempre più precisa nella creazione di immagini. Nello specifico, è recente la polemica attorno alla “Ghiblizzazione“, il trend per cui diverse foto sono state trasformate in una scena da cartone animato.

La dura condanna di Miyazaki

Miyazaki, creatore dello stile iconico che contraddistingue lo studio Ghibli, si è detto disgustato dall’utilizzo dell’IA generativa per questo tipo di attività. Così ci siamo chiesti: cosa può fare l’Intelligenza Artificiale da sé, senza prendere come riferimento uno stile in particolare?

Aprendo ChatGPT, abbiamo strutturato un prompt molto semplice: trasforma questa foto in un cartone animato. Nessun accenno al copiare un cartone animato in particolare.

Ecco, quindi, le attrazioni turistiche del Piemonte versione Cartone animato grazie all’Intelligenza Artificiale

Santuario di Vicoforte (CN)

Mole Antonelliana (TO)

Santuario di Oropa (BI)

Orta San Giulio (NO)

San Gaudenzio (NO)

Basilica di Superga (TO)

Sacra di San Michele (TO)

Stupinigi (TO)

Venaria Reale (TO)

Isole Borromee (VB)

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese