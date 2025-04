Elisa Longo Borghini cade e si ritira dal Giro delle Fiandre

BELGIO – Il Giro delle Fiandre 2025 si conclude sfortunatamente con una brutta caduta per Elisa Longo Borghini.

A circa cento chilometri dalla fine, la campionessa italiana è stata coinvolta in una caduta che l’ha costretta a restare a terra per diversi minuti. Nonostante i tentativi di ripartire, le sue condizioni fisiche non le hanno permesso di proseguire e ha dovuto ritirarsi.

La ciclista arrivava alla corsa con il brillante successo alla Dwars Door Vlaanderen e la concreta possibilità di difendere il titolo della passata stagione.

Con la caduta, invece, ha visto sfumare la sua chance di portare a tre il numero di vittorie nella Ronde.

La gara è stata segnata anche dalle cadute di altre due grandi protagoniste, Lorena Wiebes e Puck Pieterse, entrambe costrette a fermarsi, ma riuscendo comunque a riprendersi.

