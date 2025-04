Sicilia Express, anche per Pasqua tutto esaurito. E ora si pensa al 2 Giugno

TORINO – Anche a Pasqua, il Sicilia Express è stato un successo. L’iniziativa organizzata dalla Regione Sicilia in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani aveva debuttato a Natale, registrando un tutto esaurito in pochissimo tempo.

Il treno consente ai fuorisede siculi, a partire da €29,90, di tornare dai parenti per le feste comandate. Dopo il grande successo natalizio la ripetizione dell’esperimento per Pasqua era scontato. E anche qui, il progetto Sicilia Express ha colpito nel segno: 560 biglietti in andata e 560 biglietti in ritorno esauriti in meno di un’ora ieri, sabato 5 aprile.

Adesso si pensa al 2 di Giugno, festa della Repubblica. Nel frattempo, sempre la Regione Sicilia presenta un’altra soluzione inter-modale per Pasqua, in collaborazione con Italo e Grandi Navi Veloci. Il 17 aprile un treno ad alta velocità partirà da Torino diretto per Napoli. Poi, il viaggio prosegue in nave fino a Palermo.

Il tema del caro trasporti è sempre più evidente: per i fuorisede tornare dalle rispettive famiglie per le feste è diventato, più che un diritto, un lusso. Per quanto l’iniziativa di Sicilia Express sia ben pensata – e ben riuscita – rimane evidente che non basti: solo 560 persone riusciranno a tornare a casa senza spendere un occhio della testa.

