Stop ai treni per Caselle, si fermeranno per lavori dal 16 giugno al 7 settembre

TORINO – È passato poco più di un anno da quel 19 gennaio 2024, quando è stata inaugurata la linea ferroviaria Torino-Ceres che collega il centro di Torino con l’aeroporto di Caselle, ora arriva lo stop, che durerà quasi 3 tre mesi. Il treno diretto non serviva soltanto ai pendolari, ma anche ai turisti per raggiungere velocemente e a basso costo la città, e un fermo estivo, durante la stagione delle vacanze, penalizzerà molto la scelta di Torino come meta turistica.

L’opposizione in Regione è insorta contro questa chiusura, decisa per poter eseguire dei lavori da parte di Rfi, tra cui il rifacimento delle banchine della stazione di Venaria. L’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi risponde: “Ho chiesto a Rfi di ridurre la durata dei lavori e individuare soluzioni per mitigare l’impatto della chiusura”.

