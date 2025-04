Bambina di 10 anni morsa da un cane a Sordevolo: il proprietario rischia la denuncia

SORDEVOLO – Nella mattinata di ieri, domenica 6 aprile, una bambina di dieci anni stava passeggiando con la madre a Sordevolo quando un cane l’ha aggredita mordendole al petto. Il cane era senza guinzaglio e non controllato.

Per fortuna un’ambulanza era già vicina per un altro intervento e ha prestato il primo soccorso. È poi stato chiamato il 118 per il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti: le condizioni della bambina sono buone.

I carabinieri di Andorno Micca sono riusciti a rintracciare il proprietario dell’animale, un 69enne residente in paese, che ora rischia una denuncia da parte della famiglia della bambina. Il 69enne non ha neanche un’assicurazione per il cane in caso di danni a terzi.

