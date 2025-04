Settimo Torinese: uomo si sente male durante la partita di calcio del figlio, lo salva una infermiera

SETTIMO TORINESE – È grazie al tempestivo intervento di una infermiera, Erika Garofaro, e alla presenza del defibrillatore in dotazione dell’impianto se una partita di calcio non è finita in tragedia.

I fatti

Allo Stadio Primo Levi, sabato 5 aprile, si stava svolgendo la partita tra la squadra di Settimo contro il Pianezza. In campo, per il campionato dei nati nel 2015, sta giocando il figlio dell’infermiera dell’ospedale Giovanni Bosco di Torino Erika Garofaro. A un certo punto un uomo sugli spalti, padre di un altro dei piccoli calciatori in campo, si sente male, probabilmente un infarto.

Senza perdere tempo, la Garofaro interviene e grazie al defibrillatore e all’aiuto di un altro spettatore è riuscita a salvargli la vita. Sul posto è intervenuto poi l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo in ospedale. Risulta fuori pericolo.

Il ringraziamento della società sportiva

È lei la nostra eroina. È sabato pomeriggio, Erika sta guardando la partita dei 2015 , dove gioca suo figlio Andrea, Erika è un infermiera professionale, e quando all’improvviso uno spettatore presente sugli spalti accusa un malore (un infarto), lei senza pensarci un attimo interviene e con l’aiuto di un altro spettatore e l’ausilio del defibrillatore in dotazione alla società si prodiga e riesce a tenere in vita l’uomo, assistendolo fino all’arrivo dell’elisoccorso atterrato sul campo del Levi . Le ultime notizie provenienti dall’ospedale CTO sono confortanti. A nome di tutto il Settimo Calcio:

Grazie Erika 💜🤍

È il messaggio scritto sui social dalla società sportiva Settimo Calcio che ora ha una nuova eroina.

