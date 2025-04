Diogo Strausz, da Rio de Janeiro a Torino ospite di Off Topic

TORINO – Direttamente da Rio, e per la prima volta in Italia, Diogo Strausz, producer, polistrumentista e re dei remix – che ha fatto ballare il mondo con le sue tracce più conosciute come “Flight of Sagittarius” e con le sue rivisitazioni di classici brasiliani – sarà ospite venerdì 11 aprile a Off Topic, nella serata Tropical Discoteque.

Synth, congas e samplers si intrecciano per un set unico che mescola disco, funk e tropical vibes. E non è tutto: a scaldare ulteriormente l’atmosfera ci saranno i djset di Discomoderni e Onda Pacifica.

Chi è Diogo Strausz

Nato a Rio de Janeiro, Diogo Strausz è la mente creativa dietro brani originali e remix che stanno facendo ballare e conquistando cuori in tutto il mondo. Il brano ‘Flight of Sagittarius’ dà il nome al suo ultimo album, pubblicato dall’etichetta francese Cracki Records.

Il disco include anche una lussureggiante reinterpretazione disco-orchestrale di un classico degli Os Tincoãs, “Deixa A Gira Girar”. I remix di Diogo per artisti come BaianaSystem – realizzati in collaborazione con l’etichetta newyorkese Razor N’ Tape – e per leggende come Gal Costa e Marília Mendonça hanno accumulato milioni di stream, facendo muovere altrettanti corpi al ritmo della sua musica.

Dal vivo Strausz canta, suona sintetizzatori e conga e sovrappone i suoi campionatori per creare set elettrizzanti. Ha portato questa energia cinetica su palchi di festival come Calvi On The Rocks, Macki Festival, Gop Tun Festival, The Town e Pete The Monkey, oltre che in venue di Francia, Svizzera, Germania, Inghilterra e New York. Nel frattempo, i suoi DJ set – ricchi di tracce originali – trascendono i generi, creando momenti di comunione e unendo corpo e anima per chi apprezza la diversità e l’eclettismo.

Diviso tra San Paolo e Parigi, Diogo ha lasciato il segno nel panorama musicale attraverso collaborazioni in studio con nomi come Mario Caldato Jr., Manu Gavassi, Chay Suede e Alice Caymmi.

Il suo progetto audiovisivo “Pausa” è stato pubblicato dall’etichetta britannica Far Out Records, mentre i brani del suo progetto Balako sono stati supportati da DJ del calibro di Gilles Peterson (BBC6) e Bill Brewster. Inoltre, la sua musica è stata remixata da giganti del settore come il produttore francese Yuksek e il pioniere della deep house Ron Trent.

