Lite allo skate park a Biella: ragazzina ferita da una donna

BIELLA – Un brutto episodio allo skate park di Biella nella giornata di sabato 5 aprile. Dei genitori hanno rimproverato un gruppo di ragazzini perché secondo loro non stavano rispettando le regole del parco. La lite è però degenerata quando una donna ha spintonato una ragazzina facendola cadere a terra, causando la reazione dei giovani alla violenza. Per fermare l’escalation sono intervenuti gli agenti della Questura di Biella, che hanno anche chiamato un’ambulanza per il trasporto in ospedale della ragazzina ferita. Ora sono al vaglio della polizia le cause che hanno portato all’aggressione della minore, comunque iniziata per futili motivi.

Foto da Google Streetview

