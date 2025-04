Rugby, Iveco Cus Torino pareggia a Prato e si salva dalla retrocessione dalla serie A1

TORINO – Un pareggio che vale come una vittoria per l’IVECO Cus Torino, che torna da Prato con due punti fondamentali e la certezza della permanenza in Serie A1. Allo stadio Chersoni, nella 17ª giornata di campionato, finisce 17-17 contro i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto dopo una sfida combattuta fino all’ultimo minuto.

Sotto un sole cocente e davanti a un pubblico caloroso, le due squadre si sono fronteggiate con grande intensità, dando vita a una gara equilibrata, segnata da ottime difese e continui cambi di fronte. Le mete sono arrivate con il contagocce, ma ogni punto è stato sudato.

A sbloccare il match sono stati i padroni di casa con un calcio piazzato, ma la reazione del Cus Torino è stata immediata: Edward Reeves ha messo a segno l’unica meta biancoblu dell’incontro, purtroppo non trasformata. Il vantaggio torinese è stato poi incrementato da un calcio preciso di Alejandro Torres. I Cavalieri, però, non si sono fatti attendere e hanno risposto proprio allo scadere del primo tempo con una meta trasformata, portando il punteggio sul 10-8 all’intervallo.

La ripresa si è aperta sotto un cielo più nuvoloso, ma con il Cus subito aggressivo. Torres ha centrato i pali due volte, portando i suoi avanti 10-14. Ancora una volta, però, Prato ha saputo reagire, trovando la seconda meta della propria partita e riportandosi in vantaggio (17-14).

Quando tutto sembrava ormai deciso, un fallo commesso dai toscani ha concesso al Cus l’occasione del pareggio. Federico Bolognesi non ha tremato e ha segnato il calcio piazzato del definitivo 17-17.

Un risultato preziosissimo per la formazione universitaria, che conquista la salvezza matematica in Serie A1 con una giornata d’anticipo. Un traguardo fondamentale, che premia il lavoro della squadra e dello staff e pone basi solide per il futuro.

Adesso, occhi puntati sull’ultima giornata di campionato: domenica 27 aprile il Cus chiuderà la stagione in casa, allo stadio Albonico, contro il Rugby Petrarca. L’occasione perfetta per festeggiare insieme ai tifosi un’annata intensa e ricca di emozioni.

Foto di Sara Paparella e Alessandro Medda

