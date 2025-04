Torino, tanti controlli ma poche multe ai padroni indisciplinati di cani: solo 4 in tutto il 2024

TORINO – “Le pattuglie del corpo della polizia municipale dedicate al decoro urbano, nel 2024, sono state 1992”, spiega l’assessore comunale alla Sicurezza, Marco Porcedda, ma in tutto sono state elevate solo 4 multe ai padroni indisciplinati di cani: due per non aver raccolto le deiezioni e due per non aver portato i sacchetti per la raccolta.

Numeri decisamente bassi, considerato che è evidente agli occhi di tutti che le trasgressioni sono molte di più. Non bastano le campagne di sensibilizzazione, bisogna adottare misure di deterrenza, a partire dalla distribuzione gratuita dei sacchettini: non solo multe, ma anche educazione civica.

Nel primo mese del 2025, le pattuglie impegnate per il decoro urbano sono state 184. I numeri mostrano un leggero aumento nelle sanzioni: sette le multe scattate per il mancato possesso di sacchetti di raccolta, una per non aver raccolto.

Oltre a controllare i padroni di cani, le squadre del decoro urbano della polizia municipale di Torino sono impegnate su più fronti: nel 2024 ha sanzionato 407 persone per veicoli abbandonati sulla strada, 410 per violazione delle norme negli spazi verdi cittadini, 210 per esigenze corporali espletate in pubblico, lavaggio alle fontane, disturbo del vicinato, 712 per occupazione abusiva delle strade (per esempio dehors), 244 per cantieri stradali irregolari, 272 per scavi irregolari e 182 per violazione delle regole relative al benessere animale.

