Si è aperto il processo per la morte di Salim Abderrazak nel crollo di un ponteggio a Rivoli

TORINO – Si è aperta questa mattina nell’aula 36 del Tribunale di Torino l’udienza preliminare per il processo penale relativo al grave incidente sul lavoro avvenuto il 5 ottobre 2022 in un cantiere di viale Carrù a Rivoli. Il procedimento è stato subito aggiornato: la prossima udienza è stata fissata per mercoledì 9 luglio 2025 alle ore 10.30, nell’aula 37 dello stesso Tribunale.

L’incidente avvenne a pochi passi dalla scuola dell’infanzia “Federico Garcia Lorca”, davanti agli occhi dei bambini presenti. Il crollo di un ponteggio portò alla morte dell’operaio 27enne Salim Abderrazak, deceduto dopo 50 giorni di agonia in ospedale, e al ferimento grave di altri due lavoratori, caduti da un’altezza di circa 25 metri.

In aula erano presenti i legali delle vittime, i rappresentanti dell’associazione Sicurezza e Lavoro, dei sindacati FenealUil e Fillea Cgil, nonché dell’Inail. Sono attualmente in corso trattative con istituti assicurativi privati per il risarcimento delle parti coinvolte.

«Ci auguriamo si possa definire rapidamente un ristoro per le vittime e i loro familiari – ha dichiarato Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro, presente all’udienza – e che possa essere fatta giustizia per un gravissimo infortunio sul lavoro che ha scosso l’intera comunità di Rivoli, a partire da chi frequenta la scuola dell’infanzia nei pressi del cantiere dove è avvenuto il terribile crollo del ponteggio, che poteva avere conseguenze ancora più tragiche».

