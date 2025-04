Torino avrà distributori di assorbenti gratuiti nelle sedi del Comune

TORINO – Approvata in Consiglio comunale, una mozione che propone l’installazione di distributori automatici di assorbenti igienici di emergenza e gratuiti, all’interno delle diverse sedi degli uffici del Comune di Torino. In particolare, il documento impegna il Sindaco e la Giunta comunale a verificare la possibilità di installare, inizialmente per un periodo di prova, distributori automatici gratuiti di assorbenti mestruali “di emergenza” all’interno delle varie sedi del Comune.

Una necessità che, per la firmataria della mozione, si inserisce in un percorso di parità di genere che deve passare anche dall’attenzione e dal supporto alle donne durante il periodo mestruale, a tutela del diritto al benessere fisico e psicologico. Una scelta simbolica che la mozione definisce simbolica ma concreta, un piccolo gesto di civiltà verso la piena parità.

La mozione approvata in Sala Rossa con 29 voti favorevoli, 3 astenuti e nessun contrario, specifica che gli assorbenti dovranno essere realizzati in Italia, possibilmente secondo principi di sostenibilità ambientale dell’intero ciclo produttivo all’interno di un progetto che, nel processo di produzione, dovrà sostenere l’utilizzo di prodotti non inquinanti, ecologici e biologici.

