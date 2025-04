Torino: fingono di dover controllare le tubature e rubano in casa di una anziana, arrestate due donne

TORINO – Due donne, di 57 e 39 anni, sono state arrestate dalla polizia di Stato per furto aggravato in abitazione a danno di un’anziana signora.

I fatti

Gli operatori della Squadra Mobile notavano due donne intente ad osservare le persone di passaggio, effettuando continue inversioni di marcia con la propria auto e rallentando ogniqualvolta incrociavano sulla loro strada un anziano, come a volerne intuire la direzioni.

Intorno alle cinque del pomeriggio, le due donne, nel frattempo travisatesi, approcciavano una anziana signora con evidenti difficoltà di deambulazione e poco dopo accedevano con lei in uno stabile di via Turati, guardandosi ripetutamente intorno in modo da accertarsi di non essere notate. Le due venivano poi viste uscire, circa mezz’ora dopo, con una busta al seguito. I poliziotti le fermavano, trovandole in possesso di diversi pezzi di argenteria: posate, vassoi e brocche.

Le due donne che si erano presentate all’anziana come inviate dell’amministratore condominiale per compiere verifiche sull’impianto idrico, l’avevano invitata a radunare tutti i preziosi, richiesta a cui però la vittima non aveva dato seguito. Proseguendo nella loro farsa le due donne, con la scusa di controllare le tubature, avevano iniziato a girare per la casa aprendo cassetti e impossessandosi di diversi oggetti prima di andare via e venire fermate dalla polizia all’uscita dell’immobile.

In sede di convalida dell’arresto, il G.I.P. del Tribunale di Torino ha convalidato la misura dell’arresto e disposto per entrambe le misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla P.G e dell’obbligo di dimora nel Comune di domicilio.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese