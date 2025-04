Chiesti 6 anni e 8 mesi per l’ex sindaca di Gavi Nicoletta Albano

GAVI – Il pubblico ministero Francesco Bruzzone ha chiesto una condanna a sei anni e otto mesi per l’ex sindaca di Gavi Nicoletta Albano, accusata di concussione, peculato e falso. La vicenda riguarda rimborsi del Comune per spese sostenute tra viaggi e acquisti di beni.

Aprocesso ci sono anche il capo dell’ufficio tecnico Pierpaolo Bagnasco per falso e tentata concussione, per il quale il pm ha chiesto un anno e 9 mesi, e la segretaria Giovanna Sutera, accusata di falso, favoreggiamento e peculato, per la quale sono stati chiesti due anni e 10 mesi. Chiesta invece l’assoluzione per l’allora consigliere comunale Eugenio Rabbia.

