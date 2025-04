Incidente a Chivasso: Ferdinando Marino è l’uomo che ha perso la vita

CHIVASSO – Ferdinando Marino, 51 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri, in via Sant’Anna, nella frazione Boschetto. Ferdinando stava guidando la sua Volkswagen Polo verso il centro abitato quando, affrontando una curva a forte velocità, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita di strada, centrando una spallata di cemento di un canale di irrigazione, ribaltandosi e terminando la corsa a ruote all’aria.

L’allerta per i soccorsi è scattata intorno alle 19:20, con il 118 e i vigili del fuoco di Chivasso che sono giunti sul posto in pochi minuti. Purtroppo, per Ferdinando Marino non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nell’incidente si sono rivelate letali e l’uomo è deceduto sul colpo.

