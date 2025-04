In 10 anni gli ascensori del grattacielo Intesa Sanpaolo hanno percorso 9 milioni di chilometri

TORINO – Dieci anni e non sentirli. Dal 10 aprile 2015, data della sua inaugurazione, la Torre Intesa Sanpaolo svetta su Torino non solo come simbolo architettonico, ma come modello avanzato di sostenibilità e tecnologia applicata alla vita quotidiana. In un decennio, i 25 ascensori della Torre hanno coperto una distanza impressionante: oltre 9,3 milioni di chilometri, l’equivalente di 24 viaggi di andata e ritorno dalla Luna, effettuando 187 milioni di corse e trasportando circa 6,25 milioni di persone.

Un flusso costante di mobilità verticale – 3 mila corse al giorno per ciascun impianto – reso possibile grazie a un sistema efficiente fornito da TK Elevator Italia, che ha dotato la struttura di ascensori eco-efficienti, capaci di ridurre i consumi energetici fino al 30% rispetto agli impianti tradizionali.

L’attenzione all’ambiente

La Torre, progettata dallo studio Renzo Piano Building Workshop, si distingue anche per le sue credenziali ambientali: 166 metri d’altezza, 38 piani, un bistrot panoramico al 35° e una certificazione LEED Platinum, la più alta per edifici ecosostenibili, conquistata con 83 punti, uno dei punteggi più alti al mondo per grattacieli di pari livello.

Ma è la tecnologia invisibile a fare la differenza nell’esperienza quotidiana: il sistema Destination Control System (DCS) gestisce gli ascensori attraverso un algoritmo intelligente, che smista i passeggeri in base alla destinazione e al flusso, riducendo al minimo tempi d’attesa e fermate intermedie. Un esempio concreto? Salire al 37° piano richiede appena 30 secondi, e per il 7° bastano meno di 10.

Un vantaggio tangibile, specie in un contesto lavorativo: senza ascensori, un impiegato che salisse e scendesse ogni giorno dal 7° piano perderebbe circa 37 ore e mezza l’anno solo per raggiungere la propria postazione. Al 37° piano, il conto salirebbe a quasi 188 ore. Tempo prezioso, risparmiato grazie a un’infrastruttura efficiente e sostenibile.

I numeri nell’infografica

