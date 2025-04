350 orologi di lusso confiscati su un treno a Domodossola: all’asta per 1,3 milioni di euro

DOMODOSSOLA – Finiscono all’asta 350 orologi di lusso, confiscati nel 2016 durante un’operazione al confine italo-svizzero. Valgono 1,3 milioni di euro.

I pezzi, usati ma in perfette condizioni, saranno venduti online dall’Istituto Vendite Giudiziarie di Torino dal 14 al 24 aprile 2025.

La vicenda ha avuto inizio alla stazione ferroviaria di Domodossola, quando un viaggiatore giapponese a bordo di un treno notturno Milano-Parigi venne fermato dai finanzieri della Compagnia locale e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’uomo trasportava, occultati in due valigie, centinaia di orologi di marca, introdotti illegalmente in Italia.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Verbania, ha portato alla condanna del trasgressore per contrabbando e al pagamento di una sanzione superiore ai 500 mila euro. Con la sentenza diventata definitiva, i beni sono stati confiscati e affidati per la vendita all’Ufficio delle Dogane di Verbano-Cusio-Ossola.

L’asta pubblica online rappresenta un’importante occasione per gli appassionati di orologi di lusso e un concreto ritorno economico per lo Stato. I proventi della vendita saranno destinati all’Erario, con ricadute positive per la collettività.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese