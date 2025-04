Due dromedari e un cammello curati dal Centro animali non convenzionali di Torino

TORINO – Un cammello e due dromedari sono stati ricoverati nei giorni scorsi nel Centro animali non convenzionali di Torino.

Il Centro è dedicato alla cura e al ricovero di animali domestici non comuni, come uccelli (pappagalli, canarini, galline, anatre…), mammiferi (conigli, furetti, cavie, minipig), rettili (serpenti, iguane, tartarughe, camaleonti), anfibi (raganelle, rospi). Con il progetto Salviamoli insieme gestisce tutta la fauna selvatica rinvenuta in stato di difficoltà nel territorio provinciale.



Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese