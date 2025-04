La BCC Derthona perde gara tre dei quarti di finale del basket femminile ed esce a testa alta dai playoff

Sfuma con la sconfitta in gara 3 dei quarti di finale playoff contro l’Alama San Martino di Lupari il sogno della rima stagione in A1 dell’Autosped BCC Derthona arrivata direttamente ai playoff . La squadra allenata da coach Cutugno ha condotto per tutto il primo tempo, rimanendo a contatto fino ai minuti iniziali dell’ultimo periodo, che hanno creato il solco decisivo in favore delle ospiti.

Il bilancio della prima annata nella massima serie è comunque eccellente: la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, il raggiungimento dei playoff e del quarto posto con anticipo rispetto al termine della regular season sono la cifra della stagione dell’Autosped BCC Derthona.

Il commento di coach Orazio Cutugno:

Faccio i complimenti a San Martino di Lupari, che ha meritato di passare il turno. C’è un po’ di rammarico per come abbiamo finito la stagione, davanti al nostro pubblico. Ringrazio lo staff che mi ha permesso di avere dodici giocatrici schierabili stasera, ringrazio tutte le giocatrici per la splendida stagione, con i grandi risultati che abbiamo conseguito. Ringrazio anche la dirigenza che mi ha riconfermato. Stasera loro hanno avuto più fame e precisione di noi nei momenti importanti della gara. Noi abbiamo avuto un buon impatto, siamo riusciti a limitarle nel primo tempo, ma qualcosa non ha funzionato tra terzo e ultimo quarto.

