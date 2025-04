La cagnolina Yuma entra nella Pediatria dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri per la pet therapy

MONCALIERI – In silenzio e con dolcezza, Yuma – una splendida golden retriever di dieci anni – è entrata nel reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri insieme alla sua compagna di vita Sara, membro della cooperativa One Health. Ad accoglierle, i bambini ricoverati e le loro famiglie, per vivere insieme un momento di gioco, leggerezza e affetto.

Quello di oggi è stato il primo di otto incontri di pet-therapy previsti tra aprile e maggio, resi possibili dalla raccolta fondi “Questa Pediatria mi sta a cuore”, promossa dall’associazione Api di Carta. Attiva a livello internazionale, l’associazione sostiene chi è in difficoltà con iniziative concrete e inclusive.

Gli effetti benefici della pet-therapy sui bambini ospedalizzati sono ampiamente riconosciuti: migliora l’umore, riduce lo stress e facilita le relazioni con il personale sanitario, contribuendo al benessere psicologico ed emotivo dei piccoli pazienti.

“La salute dei nostri piccoli pazienti non si ferma alla sola cura medica – sottolinea il dott. Carlo Macchiolo, direttore sanitario dell’ASL TO5 –. La nostra speranza è che gli animali, selezionati e accompagnati da professionisti qualificati, possano contribuire al miglioramento della loro esperienza in ospedale curando la momentanea lontananza dagli affetti rasserenanti presso le proprie case e scuole.”

Il dott. Mauro Vivalda, direttore della Pediatria di Moncalieri-Carmagnola, esprime gratitudine verso tutto il personale coinvolto e sottolinea l’importanza di rendere questi interventi una presenza stabile nel reparto.

Grande la soddisfazione anche da parte della presidente, Chiara Pelassa, dell’associazione Api di Carta , che ha reso possibile il progetto grazie alla generosità della comunità. La raccolta fondi, ancora attiva, ha già permesso anche l’acquisto di un ecografo mammario per il Day Service pediatrico dell’ospedale San Lorenzo di Carmagnola del valore di 6.494,99 euro.

