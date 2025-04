Si deve ristrutturare la scuola primaria “Calvino” di Avigliana: per un anno intero i bambini spostati nel complesso “Berti”

AVIGLIANA – Partiranno a giugno i lavori di ristrutturazione della scuola primaria “Italo Calvino” di Avigliana e, per un anno intero, i bambini saranno ospitati dalla scuola “Domenico Berti”, a circa 1 km di distanza. In un incontro organizzato per l’8 maggio all’auditorium Daniele Bertotto, il Comune e la presidenza dell’istituto spiegheranno ai genitori il programma dei lavori; in un comunicato il Comune ha già anticipato di pensare “all’introduzione uno o più percorsi del piedibus che raggiungano direttamente la scuola Berti”.

I lavori saranno finanziati con 1 milione di euro provenienti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, fondo Protezione civile, mentre l’appalto verrà assegnato a fine anno. I lavori secondo il cronoprogramma dovrebbero durare 210 giorni; all’inizio dell’anno scolastico 2026/27 gli studenti potranno ritornare nella scuola rifatta.

