A Settimo Torinese l’assemblea nazionale della Croce Rossa

SETTIMO TORINESE – Oggi, Sabato 12 settembre, Settimo Torinese ospiterà l’assemblea nazionale della Croce Rossa Italiana.

Il centro di Settimo è uno dei più importanti e all’avanguardia: qui si tengono i campi di formazione della Croce Rossa da qualche anno a questa parte.

Sono più di 22 mila i volontari in Piemonte, di cui 6 mila Under30: un dato che va oltre il doppio della media nazionale. La nostra regione, infatti, è prima per numero di volontari, distribuiti in 94 comitati.

Presente sul posto la sindaca di Settimo, Elena Piastra.

