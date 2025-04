La polizia di Novara effettua il primo arresto in Italia per possesso di precursori delle metanfetamine

TRIESTE – La polizia di Novara ha effettuato il primo arresto in Italia per possesso di precursori delle metanfetamine, ovvero gli “ingredienti” necessari per produrle.

Le indagini partono dall’arresto di uno studente novarese che produceva metanfetamina in casa.

Gli agenti hanno poi identificato il presunto fornitore dei precursori chimici: un giovane di Conegliano Veneto domiciliato a Trieste, gestore di un sito per la vendita di sostanze chimiche.

L’operazione ha portato al primo arresto in Italia per possesso di precursori di droghe, sostanze che solo i soggetti giuridici possono acquistare.

Nel domicilio del ragazzo, i poliziotti hanno trovato un laboratorio clandestino completo di attrezzature professionali, precursori chimici, ketamina e LSD.

Tra le sostanze sequestrate, spiccano l’Anidride Acetica (per l’eroina), la metilammina (per metanfetamina e ketamina) e la Piperidina, quest’ultima già oltre il limite annuo consentito per uso lecito.

