Luciana Littizzetto sostiene l’appello di AITF per la donazione di organi

TORINO – Luciana Littizzetto, stella torinese della comicità, si presta al sociale per sensibilizzare sulla donazione di organi.

Supportando l’AITF (Associazione Italiana Trapiantati di Fegato), Luciana Littizzetto risponde ai quesiti più gettonati attorno al tema della donazione post mortem.

Il tema è tornato in grande auge dopo che sono usciti i dati sui donatori che hanno acconsentito, una volta deceduti, alla donazione degli organi: solo il 60% ha acconsentito, da Gennaio ad oggi, durante il rinnovo della carta di identità.

Donare è una scelta estremamente personale ma di vitale importanza per le migliaia di persone in attesa di un trapianto. Per dichiararti donatore, puoi compilare il form presente a questo link

Se hai bisogno di ulteriori informazioni a riguardo, puoi guardare qui sotto il video di Luciana Littizzetto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto)

