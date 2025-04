Lovers Film Festival Torino: il programma di lunedì 14 e martedì 15 aprile

TORINO – Nuova settimana per il Lovers Film Festival diretto da Vladimir Luxuria. Lunedì 14 alla stand up comedian Laura Pusceddu (ore 20 sala Cabiria) sarà affidato il compito di far ridere e riflettere il pubblico di Lovers. La drag queen della serata sarà Tekemaya.

Martedì 15 toccherà a Le Rubrichette (ore 20 sala Cabiria), lo show di Edoardo Zaggia e Alberto Sacco nel quale comicità fa rima con inclusività. Ospite internazionale per la “dédicace” a Gregg Araki, l’attore statunitense James Duval (21,45 sala Soldati) che vanta un variopinto background multietnico (francese, vietnamita, irlandese e nativo americano). Attore versatile e pluripremiato, veterano di oltre 100 film per il cinema e la televisione, Duval ha fatto la sua comparsa sulla scena all’inizio degli anni ’90. Ha terminato le riprese di otto film nell’ultimo anno e attualmente sta anche dirigendo un documentario sul musicista Pat Fish alias “The Jazz Butcher” e, tra un progetto e l’altro, suona il basso per Richard E And The Future Set.

Il programma

Lunedì 14 aprile

SALA CABIRIA

Ore15,30

ALL THE LOVERS, CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

Linda

Mariana Wainstein • Argentina, 2024, 100’

Ore 17,30

ALL THE LOVERS, CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

Night Stage

Filipe Matzembacher, Marcio Reolon • Brasile, 2025, 119’

Ore 20

FUORI CONCORSO

Baby

Marcelo Caetano • Brasile/Francia/Paesi Bassi, 2024, 107’

Rilasciato dal carcere minorile, Wellington vaga per le strade di San Paolo. Nella metropoli dominata da violenti contrasti, trova un rifugio insperato nell’enigmatico Ronaldo, che si prostituisce in un cinema porno. Nasce una relazione tesa e tormentata, dove i gesti di protezione si mescolano allo sfruttamento. E la gelosia si intreccia con la complicità, mettendo a nudo i conflitti che entrambi devono risolvere. Concepito da Marcelo Caetano (già al Lovers con Corpo Elétrico) negli anni difficili del bolsonarismo, è stato presentato con grande consenso alla Semaine di Cannes nel 2024.

In apertura: Laura Pusceddu, stand up comedian

In sala: Marcelo Caetano, regista di Baby

Ore 22,30

ALL THE LOVERS, CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

Queerpanorama

Jun Li • Usa/Hong Kong, 2025, 87’

In una Hong Kong crepuscolare e malinconica, assistiamo agli incontri di un ragazzo con uomini conosciuti sulle dating app. Ogni appuntamento è una finestra su un’identità diversa: età, preferenze sessuali, estrazione sociale e provenienza geografica dei suoi amanti sono le più varie, componendo un vero e proprio panorama umano. A restare un mistero è proprio il protagonista, che porta con sé elementi della personalità dell’amante precedente nell’incontro successivo, come uno Zelig che camaleonticamente si reinventa di volta in volta, e sembra farsi carico della solitudine di ciascuno.

In apertura: Tekemaya

SALA RONDOLINO

Ore 18

FUORI CONCORSO/ITALIAN SPOT

My Boyfriend el fascista

Matthias Lintner • Italia, 2025, 95’

Matthias è un regista di sinistra che ha una relazione con Sadiel, attivista cubano fortemente critico verso il regime dell’Avana. Il rapporto tra i due entra in crisi per il progressivo avvicinarsi di Sadiel a posizioni di destra, in reazione a quello che considera il fallimento del comunismo a Cuba. Matthias vuole rimanere coerente con i suoi ideali, ma possono convivere con la nuova direzione intrapresa dall’uomo che ama? Ancora una volta il personale diviene politico (e viceversa) nel racconto di una storia d’amore in cui il presente fa irruzione in modo del tutto imprevedibile.

In sala: il regista Matthias Lintner e il protagonista Sadiel Gonzalez

Ore 20,15

ALL THE LOVERS, CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

Lakeview

Tara Thorne • Canada, 2024, 100’

Per festeggiare il divorzio, Darcy invita nel suo chalet sul lago tutte le amiche di lunga data. Molte cose sono cambiate: c’è chi ha formato una coppia e aspetta un figlio, chi si presenta con una nuova, avvenente e giovanissima, compagna… Eppure, come spesso accade nelle rimpatriate, le antiche dinamiche di attrazione, complicità o rivalità sembrano invariate. E tutto si complica quando ricompare, in sella ad una motocicletta, l’affascinante Dax, da sempre innamorata di Darcy. Una commedia brillante ma struggente, che trasforma un weekend tra amiche in una resa dei conti sentimentale.

Ore 22,15

FUORI CONCORSO/GERMAN SPOT

Satanic Sow

Rosa Von Praunheim • Germania, 2025, 85’

Dopo più di 50 anni di carriera, il regista tedesco Rosa Von Praunheim, pioniere del cinema LGBTQI+, decide di raccontare la propria vita affidandosi all’artista Armin Dallapiccola, che diviene il suo alter ego sullo schermo. Compiendo un viaggio a ritroso, beffardo e provocatorio, in cui il ricordo diviene il mezzo per esplorare temi quali fama, famiglia, sessualità, arte, fede. In un turbinio di incontri, scontri, amplessi, in cui troviamo fan entusiasti e seducenti e una madre che con un figlio de(l)genere non sa come comportarsi… Premio per il miglior documentario ai Teddy Awards 2025.

SALA SOLDATI

Ore 16

LOVERS CELEBRATION/LOVERS IS LUCKY

La Vie d’Adele

Abdellatif Kechiche • Francia/Belgio/Spagna, 2013, 180’

Esiste un prima e dopo La Vie d’Adele, il coming of age par excellence firmato Abdellatif Kechiche. Valse alle protagoniste e al film la Palma d’Oro a Cannes 2013 equiparando la loro interpretazione allo sforzo registico di Kechiche. Polarizzando la critica e il pubblico e assumendo il ruolo di esperienza collettiva. Boicottato da parte della comunità lesbica, osannato da parte della critica, considerato da tantə l’espressione massima del male gaze che oggettifica le due protagoniste e relativa intimità. Ma resta valida l’intenzione che l’autore dichiara sin dal titolo: La vita di. Non la nostra.

Ore 19,30

FUTURE LOVERS, CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI

Suzanne & Marcelo

Francesco Alessandro Cogliati • Italia, 2024, 20’

Dante e Loredana sono una coppia di successo. Con un segreto: per una volta all’anno, lui diventa la rutilante Suzanne e lei il gagà Marcelo. Una notte, la coppia farà crollare un equilibrio che sembrava indiscutibile.

Next Door

Lukas März • Germania, 2024, 19’

La porta a destra è aperta! Tom e il suo compagno Marcel hanno finalmente una casa tutta loro. Ma di notte Tom sente degli strani rumori provenire dalla porta dei vicini e scopre che non può essere chiusa a chiave…

Big Boys Don’t Cry

Arnaud Delmarle • Francia, 2025, 23’

Un’estate torrida in un villaggio vicino a Marsiglia. Dopo tre anni via, Lucas e la sua compagnia riabbracciano il loro migliore amico Hicham. Un ritorno atteso, che suscita emozioni contrastanti, e nuove speranze in Lucas.

Sette minuti

Alessia Bottone • Italia, 2024, 15’

Essere soli, a 70 anni: Alfredo ha amato tantissimo un altro uomo, Mario. Lo ha amato così tanto da perdere il lavoro e la famiglia. Mario, invece, ha continuato la sua vita, perché è gay, ma solo part-time.

Tutto il resto è noia

Federico Cianferoni • Italia, 2024, 12’

Lupo è annoiato, frustrato e irrequieto. Meri prova a aiutarlo, ma quando incontra Tancredi tutto crolla: non si sente adeguato. Sa di non essere “normale”: la normalità non è una strada percorribile…

In sala: Francesco Alessandro Cogliati, Greta Chiappetta e Federica Sosso, regista e produttrici di Suzanne & Marcelo, Lukas März, regista di Next Door, Alessia Bottone, regista di Sette Minuti, Federico Cianferoni, Maria Giulia Zini, Claudio Fagugli, regista, interprete, produttore di Tutto il resto è noia

Ore 22

FUTURE LOVERS, CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI

All the Men I Met But Never Dated

Muneeb Hassan • Usa, 2024, 10’

Solo Kim

Javier Prieto De Paula, Diego Herrero • Spagna, 2024, 20’

Grandma Nai Who Played Favorites

Chheangkea • Cambogia, 2025, 18’

Three

Amie Song • Usa, 2024, 15’

Adieu Emile

Alexis Diop • Francia, 2024, 25’

Martedì 15 aprile

SALA CABIRIA

Ore 16

ALL THE LOVERS, CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

Outerlands

Elena Oxman • Usa, 2025, 100’

Ore 18

ALL THE LOVERS, CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

Queerpanorama

Jun Li • Usa/Hong Kong, 2025, 87’

Ore 20

ALL THE LOVERS, CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

Sandbag Dam

Čejen Černić Čanak • Croazia/Lituania/Slovenia, 2025, 90’

Marko è un atleta dotato, ma il padre vuole diventi un meccanico. Due eventi sconvolgono la vita apparentemente stabile del ragazzo: il villaggio dove vive è minacciato da un’inondazione e il ritorno del suo primo amore proibito, Slaven. Marko fatica a venirne a capo e più si avvicina la piena, più cresce in lui il tumulto emotivo. Mentre gli abitanti del villaggio lavorano instancabilmente per costruire argini protettivi, Marko costruisce un argine tutto suo, per tenere a bada le emozioni. Ma come l’acqua, i sentimenti superano tutti gli ostacoli.

In apertura: Le Rubrichette

In sala: il regsita Čejen Černić Čanak

Ore 22,15

FUORI CONCORSO

In Ashes

Ludvig Christian Næsted Poulsen • Danimarca, 2025, 82’

Christian, ventenne gay, vuole superare il dolore della fine del primo amore. Alla ricerca di legami significativi sulle app di incontri, precipita in un vortice di esperienze, passione e ossessione. Ne seguiamo i cambiamenti di umore, mentre affronta gli studi universitari e il sesso occasionale (e goffo). Lo struggimento per l’ex, che riappare su un’app di incontri improvvisamente, lo porta in un territorio sempre più difficile e scomodo… Amore, perdita, estasi, angoscia e tutto quello che c’è in mezzo rappresentati in modo realistico e diretto.

In apertura: Tekemaya

In sala: il regista Ludvig Christian Næsted Poulsen e il produttore Mette Mikkelsen

SALA RONDOLINO

Ore 15,45

ALL THE LOVERS, CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

Lakeview

Tara Thorne • Canada, 2024, 100’

Ore 17,45

FUORI CONCORSO/ITALIAN SPOT

Quir

Nicola Bellucci • Svizzera, 2024, 105’

A Palermo c’è un negozio diverso da tutti gli altri che si chiama Quir, un luogo d’amore che sfida ogni convenzione. I proprietari sono Massimo e Gino, insieme da 42 anni nella vita e negli affari: la loro è una piccola bottega specializzata in pelletteria ma, soprattutto, uno spazio dove si accoglie, si confessa e si cura chiunque passi in quel vicolo del quartiere Ballarò. Per questo è diventato un importante punto d’incontro della locale scena LGBTQI+ che lotta per i propri diritti in una Sicilia ancora roccaforte della cultura patriarcale e dell’omofobia.

In sala: il regista Nicola Bellucci e gli interpreti Gino Campanella e Massimo Milano

Ore 20,15

REAL LOVERS, CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI

Heightened Scrutiny

Sam Feder • Usa, 2025, 89’

Chase Strangio è il primo avvocato transessuale che ha dibattuto di fronte alla corte suprema americana. Rivelando i fondamenti ideologici dei divieti che riempiono l’agenda del movimento conservatore, che gode dell’appoggio dei media tradizionali e considera le persone trans come il bersaglio di una vera e propria guerra culturale. Dal team che ha realizzato Disclosure, una potente istantanea dello stato dei diritti e della giustizia delle persone transgender in America, di cui approfondisce la lotta per conservare l’accesso all’assistenza farmaceutica e medica di affermazione di genere.

Ore 22

REAL LOVERS, CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI

Eros

Rachel Daisy Ellis • Brasile, 2024, 107’

Gli alberghi a ore, o “motel”, sono una vera e propria istituzione in Brasile. Nelle loro architetture più o meno kitsch presentano una varietà pari solo a quella dei loro tanti avventori, che nel film sono invitati a filmare autonomamente, tramite cellulare, ciò che accade nel privato della loro camera. Attraverso questo materiale, con sfacciato voyeurismo, Eros osserva diverse forme di intimità, tra performance sessuale, riflessione personale e solitudine, spingendo lo spettatore a chiedersi cosa distingua (e cosa accomuni) amore romantico e trasgressione.

In collaborazione con Fish&Chips Film Festival

Interviene: Chiara Pellegrini, direttrice del Fish&Chips Film Festival

SALA SOLDATI

Ore17

FUORI CONCORSO

Baby

Marcelo Caetano • Brasile/Francia/Paesi Bassi, 2024, 107’

Ore 19,30

FUTURE LOVERS, CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI

Her Dance

Julián Córdoba • Francia/Argentina, 2025, 10’

Una ballerina trans viene espulsa da una prestigiosa compagnia di Buenos Aires, come conseguenza della transizione. Mentre tutto improvvisamente si sgretola, sente sé stessa scomparire gradualmente.

People Under Water

Paul Galli • Germania, 2025, 18’

Le sorelle Melek e Lila, raggiunte da Pia, in fuga dalla ex, salpano per recuperare, in fondo al lago, una scatola del tempo: dentro c’è un segreto di Melek, ma anche Lila non ha detto tutto alla sorella…

Due to Love

Elisa Ward • Libano, 2024, 12’

Libano. Una giovane donna visita la famiglia conservatrice. Ma la tormenta la fine della relazione con una ragazza. Riuscirà a tenersi? Dovrebbe dire la verità e rischiare l’abbandono, o continuare a mentire ai suoi?

Who Raised You?

Dani Guzman • Usa, 2024, 9’

L’attaccamento alla memoria del partner Raul, morto durante la crisi dell’AIDS nella New York degli anni ‘80, spinge Robert, solitario e malinconico, a cercare una famiglia che non sa praticamente nulla di lui.

Les pendules noires

Mathilde Algans, Théo Michel • Francia, 2024, 15’

Dopo il tragico incidente che ha ucciso la sua ragazza, Ambre, giovane scrittrice, incontra Jade, la sua editor e amica di sempre: il loro rapporto sopravviverà al lutto, al risentimento e al senso di colpa?

Le flou des arbres

Fanny Perreault • Canada, 2024, 11’

Durante i lavori di rimboschimento di una foresta del Nord del Québec, due donne incarcerate riescono a ritagliarsi un piccolo spazio di libertà dalla routine alienante, grazie a una guardia particolarmente empatica.

The Space You Need

Sam Peter Jackson • Regno Unito, 2024, 20’

Julian, scrittore di fantascienza, è in crisi nel lavoro e in amore. Il viaggio in orbita del fidanzato Leo con la prima linea spaziale low-cost gli fornirà lo spazio necessario per rimettersi in carreggiata?

In sala: Paul Galli, regista di People Under Water, Sam Peter Jackson, regista di The Space You Need

Ore 21,45

LOVERS CELEBRATION/GREGG ARAKI

Totally F***ed Up

Gregg Araki • Usa, 1993, 78’

Il primo capitolo della Teenage Apocalypse Trilogy, suddiviso in 15 episodi, in cui Gregg Araki racconta conflitti, paure, drammi, ma anche speranze e rari momenti di felicità, della Generazione X. Che si riflette nelle immagini sgranate e i colori saturi che fanno da cornice visiva alle confessioni di sei teenager californiani, di cui quattro gay e due lesbiche, che formano una coppia. Tra loro compare anche James Duval, attore-feticcio del regista losangelino e che sarà protagonista anche delle restanti due opere della trilogia, con cui Araki ha contribuito all’evoluzione del New Queer Cinema.

In sala: il protagonista James Duval

