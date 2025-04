In Piemonte ci si lamenta per i disservizi dei treni, in Francia invece si organizzano i “treni della rabbia”

FRANCIA – Oggi, martedì 15 aprile, a Parigi sono attesi i “treni della rabbia” (“trains de la colère”), cioè due treni con a bordo circa 800 persone che protestano contro le condizioni di incuria e i continui disservizi di due linee ferroviarie francesi: la Paris-Clermont-Ferrand e la Paris-Orléans-Limoges- Toulouse (riassunto con l’acronimo POLT). Si tratta di una manifestazione organizzata da diverse associazioni, coordinate dalle storiche associazioni “Urgence Ligne POLT” (creata addirittura nel 2010) e “Objectif Capitale”, che da anni denunciano la mancanza di investimento sulla linea che dalla capitale francese arriva a Tolosa.

L’obiettivo è chiedere “azioni per un vero servizio pubblico ferroviario: esigiamo impegni fermi e concreti da parte dello Stato per il futuro della linea POLT, indispensabile per la vitalità dei nostri territori rurali”. Un tema caldo anche in Piemonte, si pensi ai continui disagi sulla linea per Ventimiglia e i problemi del tunnel di Tenda.

La protesta a Parigi arriva all’indomani della decisione di rifare i 700 km della tratta “POLT” e interrompere per le ore centrali del mattino e del pomeriggio la linea, garantendo la circolazione dei treni solo nelle ore di punta.

La linea infatti sembra essere al limite della sopportazione: non ci sono stati interventi sostanziali dalla costruzione del primo TGV del 1981 e ora ci sono continui ritardi e cancellazioni.

Stessa situazione sulla Parigi-Clermont, in cui anche lo stesso ministro dei Trasporti Philippe Tabarot ha riconosciuto “una qualità del servizio non all’altezza”.

L’azienda che gestisce le linee, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ha detto che, per migliorare le linee, ha speso 3 miliardi di euro, insieme allo Stato francese. Secondo gli organizzatori della protesta dei “treni della rabbia”, il problema riguarda proprio la SNCF e in particolare la sua divisione in 5 società diverse (SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, SNCF Gares et Connexions, Fret SNCF e SNCF Holding).

