Una domenica da Torino a Ormea in treno a vapore

TORINO – Una locomotiva a vapore, i profumi della Val Tanaro e il fascino senza tempo dei borghi montani: domenica 25 maggio torna l’appuntamento con “BON! Cultura e Tradizioni in Alto Tanaro”, un’esperienza unica che unisce turismo lento, sostenibilità e scoperta del patrimonio locale a bordo di un treno a vapore storico d’epoca.

Il convoglio partirà alle 8.00 dalla stazione di Torino Porta Nuova, con fermate a Torino Lingotto, Mondovì e Ceva, dove la locomotiva a vapore prenderà il comando del viaggio, trasportando i passeggeri non solo tra le curve dell’Alta Val Tanaro, ma anche tra i ricordi di un’Italia contadina e ferroviaria.

Storia e natura tra Nucetto e Ormea

La prima sosta significativa sarà a Nucetto, dalle 10:36 alle 11:51. Qui, i visitatori potranno immergersi nella memoria collettiva della valle attraverso due musei d’eccezione: il Museo Ferroviario della Linea Ceva-Ormea, dedicato a una delle tratte ferroviarie più suggestive del Piemonte, e il Museo Storico dell’Alta Val Tanaro, vero scrigno di testimonianze della civiltà locale.

La tappa successiva sarà Ormea, dove il treno arriverà alle 12:35 per una lunga sosta. Passeggiare nei “trevi”, i caratteristici vicoli del centro storico, sarà solo l’inizio. In programma, infatti, mostre, musei aperti, visite guidate gratuite e mercatini dell’artigianato. Tra le esposizioni, spiccano “L’erbario di Marco Damele” (Sala Colombo) e “La guerra in Vietnam, 50 anni dopo” (Palazzo delle Meridiane), entrambe a ingresso libero.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, saranno visitabili anche il Museo Etnografico Alta Val Tanaro – La Casa e il Museo dell’Alpino. Per chi desidera scoprire i segreti del borgo, saranno disponibili due tour guidati gratuiti, con partenza dalla stazione (ore 14:15) e da Piazza della Libertà (ore 14:45), prenotabili online.

Il Bal do Sabre e le voci della tradizione

Alle 16:00 il treno ripartirà verso Bagnasco, dove i passeggeri potranno assistere a un momento raro e suggestivo: l’esibizione del Bal do Sabre, danza rituale eseguita da dodici spadonari in costume, testimone vivente della cultura popolare locale. Lo spettacolo si terrà durante la sosta, dalle 16:52 alle 18:07.

Durante tutta la giornata, a bordo del treno e lungo il percorso, sarà possibile assistere allo spettacolo itinerante “Voci e leggende della Val Tanaro” della Compagnia Teatrale Zerimago di Torino, un racconto affascinante di miti e storie della valle.

Una giornata tra passato e futuro

A bordo del convoglio saranno presenti anche gli studenti del Master in Progettazione, Comunicazione e Management del Turismo Culturale dell’Università di Torino, impegnati in un’esperienza sul campo tra progettazione culturale e valorizzazione territoriale.

L’arrivo a Ceva è previsto per le 18:45, con ritorno finale a Torino Porta Nuova alle 21:05.

L’iniziativa rientra tra le azioni del progetto “Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro”, finanziato dal PNRR – Cultura 4.0, promosso dal Ministero della Cultura e sostenuto dalla Fondazione CRC. Ente capofila è il Comune di Ormea, affiancato da Bagnasco e Nucetto, con il supporto organizzativo dell’Associazione Culturale “D’Acqua e di Ferro”.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese