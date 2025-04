Incendio in un palazzo a Torino, una persona è gravemente ustionata

TORINO – Un grave incendio è scoppiato questa notte in un palazzo di via Palestrina a Torino, in Barriera di Milano. L’intero palazzo, una ventina di persone, è stato evacuato. Ci sono purtroppo diverse persone rimaste ferite.

Il più grave è un uomo gravemente ustionato, che è stato ricoverato all’ospedale Cto. Poi ci sono quattro persone intossicate. Due adulti, portato al Giovanni Bosco, e due bambi, trasportati al Regina Margherita. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alle equipe del 118, anche i carabinieri, cui spetta il compito di capire le cause dell’incendio.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese