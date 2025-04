Alfieri della Repubblica: la V B del Parini premiata al Quirinale, parte la raccolta fondi per il viaggio a Roma

TORINO – In occasione della cerimonia ufficiale al Quirinale per la consegna del prestigioso riconoscimento di “Alfieri della Repubblica” alla classe V B Parini dell’Istituto Comprensivo “Torino II”, l’interclasse delle quinte ha deciso di organizzare un viaggio di istruzione a Roma.

Il viaggio a Roma non sarà solo un’occasione per condividere la gioia del riconoscimento conferito ai compagni della V B, ma anche un’opportunità culturale preziosa.

Per finanziare il progetto, l’istituto ha lanciato una campagna di crowdfunding, con un sistema di mini-traguardi:

1.500 euro per coprire le spese di viaggio di una classe,

3.000 euro per due classi,

4.000 euro per tre classi.

A questi si aggiungono 2.000 euro destinati alle spese di alloggio, per un totale massimo stimato di 6.000 euro.

Qualora le somme raccolte superassero le spese effettive del viaggio, l’avanzo verrà destinato al fondo di solidarietà dell’istituto per permettere anche in futuro la partecipazione di tutti agli itinerari didattici.

