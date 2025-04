Allerta arancione in Piemonte: rischio idrogeologico e precipitazioni intense in arrivo

TORINO – Oggi, Arpa Piemonte ha emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico che interessa gran parte della regione, in particolare le province di Verbano, alto Vercellese, Biellese, Torinese e Alpi Marittime. Il resto del Piemonte invece, è sotto allerta gialla.

Le prime precipitazioni si faranno sentire nel tardo pomeriggio, iniziando dal Piemonte settentrionale e nordoccidentale, per poi estendersi a tutta la regione. La massima intensità delle piogge è attesa nella notte, con fenomeni diffusi e localmente molto forti, che potrebbero assumere carattere di nubifragio, in particolare sulla fascia pedemontana alpina.

In montagna, le nevicate si concentreranno tra i 1700 e i 2100 metri, ma potrebbero scendere a quote più basse in corrispondenza dei rovesci più intensi. Le precipitazioni saranno accompagnate da forti venti, contribuendo a un incremento dei livelli idrici di fiumi e laghi, soprattutto nel Piemonte settentrionale e occidentale.

Inoltre, non si escludono frane superficiali nel Novarese e Vercellese e sul Piemonte nord-occidentale.

