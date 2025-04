La “banda del tombino” colpisce ancora: due colpi notturni nel cuore di Torino

TORINO – Nella notte tra martedì e mercoledì, la “banda del tombino” hanno utilizzato un tombino per sfondare il vetro di una finestra del «Judafire Music Cafè», situato in via San Domenico 12. Una volta all’interno, hanno prelevato il registratore di cassa.

Non soddisfatti, i malviventi hanno continuato la loro incursione, colpendo un altro obiettivo circa un’ora dopo, in via Santa Chiara. Qui, un tombino è stato scagliato contro la porta di ingresso del negozio di abbigliamento «Tuc Tuc & Friends», dove, anche in questo caso, è stato rubato il registratore di cassa.

Gli investigatori stanno ora esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare di identificare i responsabili.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese