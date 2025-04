Voucher di 40 euro per gli abbonamenti annuali grazie a GTT, Bird e Wetaxi: come funziona

TORINO – Si rafforza la partnership di GTT con Bird e Wetaxi.

Il primo offre il servizio di noleggio monopattini elettrici, il secondo mette a disposizione i servizi di prenotazione taxi, acquisto biglietti treni e di noleggio biciclette e monopattini elettrici (nella promozione non è compreso il servizio di pagamento della sosta).

Grazie a questa unione di competenze i passeggeri GTT possono utilizzare i servizi di Bird e Wetaxi combinando i vantaggi del trasporto pubblico tradizionale con le soluzioni più moderne e sostenibili per muoversi a Torino: raggiungere le fermate di metropolitana, autobus e tram con i monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita, prenotare e pagare il taxi oppure acquistare il biglietto del treno.

Allo stesso tempo, gli utenti Bird e Wetaxi hanno la possibilità di scoprire i vantaggi della rete di trasporto pubblico di GTT per spostarsi in città e su distanze più lunghe.

Il voucher promozionale

Gtt comunica una novità a partire da oggi, 16 aprile 2025.

Se acquisti con l’e-commerce GTT un abbonamento annuale Under 26, Formula U o Formula 3 (U+A), con decorrenza a partire dal 1° maggio, potrai selezionare l’operatore scelto tra Bird e Wetaxi per ricevere un codice promozionale del valore di 40 €.

Se invece acquisti con l’e-commerce GTT l’abbonamento mensile Under 26, Formula U o Formula 3 (U+A), potrai selezionare l’operatore scelto tra Bird e Wetaxi per ricevere un codice promozionale del valore di 10 €.

Per utilizzare la promozione basta scaricare l’app dell’operatore scelto e inserire il codice promozionale all’interno dell’apposita sezione: i 10 € (per i mensili) o i 40 € (per gli annuali) saranno caricati sul tuo “borsellino” e potrai spenderli per uno dei servizi messi a disposizione.

Gtt ricorda che i codici promozionali hanno una validità limitata nel tempo, quindi vanno utilizzati prima della scadenza. Non è possibile convertire i codici promozionali in denaro contante e gli stessi non sono cumulabili tra loro.

