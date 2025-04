Dopo due ori e tre record italiani Sara Curtis continuerà il suo percorso all’Università della Virginia

TORINO – Ori, record e riconoscimenti hanno visto la nuotatrice piemontese Sara Curtis brillare agli Assoluti di nuoto di Riccione. Dopo aver vinto i 100 sl battendo il record italiano di Federica Pellegrini, l’atleta si è ripetuta vincendo anche i 50sl e migliorando per due volte il già suo personale italiano. Prestazioni che le hanno garantito la qualificazione ai Mondiali di Singapore.

Oggi la Curtis, di Savigliano, ha annunciato tramite un post social che da agosto proseguirà il suo percorso accademico e di nuoto all’Università della Virginia. Una opportunità davvero importante per cui la nuotatrice si dice emozionata e grata.

I’m so happy to announce my verbal commitment to continue my swimming and academic journey at the University of Virginia!

I’d love to thank my family, friends and coaches for supporting me in this decision.

I’m incredibly greatful for this amazing opportunity and I can’t wait to start this adventure in August!

Go Hoos!