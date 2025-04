Maltempo Piemonte, allagato anche il gattile di Ivrea

IVREA – Tra chi in queste ore sta patendo pesantemente i danni del maltempo che ha colpito il Piemonte ci sono anche i gatti ospiti del gattile di Ivrea, che si sono trovati a mollo per la seconda volta in un anno.

“È passato solo un anno dall’ultima volta ma purtroppo il gattile è di nuovo in queste condizioni. – scrivono sui social i gestori – I gatti stanno bene, sono al sicuro e all’asciutto. Però questa volta l’acqua è salita ancora più dell’anno scorso, e tutte le precauzioni che avevamo preso non sono purtroppo servite. Abbiamo di nuovo materiale rovinato, probabilmente da buttare. Stiamo ancora cercando di capirci qualcosa”.

“Nei prossimi giorni faremo un inventario di cosa abbiamo perduto e cosa dovremo ricomprare. – continuano – Nel frattempo, per rispondere ai tanti di voi che ci hanno chiesto come aiutare (grazie!), vi ricordiamo che ci restano ancora un po’ di uova di pasqua e cestini di ovetti. Saremo a porta Vercelli tutto sabato, e in gattile come sempre il pomeriggio (salvo ulteriori emergenze).

Questo è un modo semplice per aiutarci a sostenere le spese che arriveranno.

Nei prossimi giorni saremo più precisi e vi chiederemo aiuti concreti, stiamo anche aggiornando la lista Amazon per chi ha piacere di sostenerci in questo modo.

Alla fine la cosa importante è sempre il benessere dei nostri ospiti”.

