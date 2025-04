Nichelino, furto al Circolo Arci 1° Maggio: raccolta fondi per riparare i danni e garantire la sicurezza

NICHELINO – Nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 marzo, il Circolo Arci 1° Maggio di Nichelino è stato vittima di un furto con scasso. I malviventi hanno forzato l’ingresso, danneggiato gli spazi e sottratto beni materiali, colpendo duramente non solo un edificio, ma soprattutto uno dei cuori pulsanti della vita sociale e culturale della città.

Il Circolo non è un semplice luogo fisico: è un punto di riferimento per il quartiere, una casa per progetti inclusivi, per la cultura indipendente, per chi cerca ascolto, supporto e partecipazione. Al suo interno prendono vita attività rivolte a ogni fascia d’età: dai corsi e laboratori per bambini e studenti, agli sportelli di consulenza legale, fino a momenti di aggregazione e formazione per adulti e famiglie.

Nonostante il colpo subito, i volontari del Circolo non si sono arresi e hanno continuato a portare avanti le attività quotidiane con la stessa energia e determinazione di sempre. Ma oggi, per poter affrontare le spese di riparazione, messa in sicurezza e installazione di un sistema di videosorveglianza, serve l’aiuto della comunità.

Per questo è stata avviata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso, con l’obiettivo di restituire al Circolo la sua piena funzionalità e proteggerlo da futuri episodi criminosi. Ogni donazione rappresenta un gesto concreto per tutelare un presidio sociale fondamentale per Nichelino e per continuare a farlo vivere e crescere.

https://www.produzionidalbasso.com/project/ci-hanno-provato-ma-il-circolo-non-si-spegne-sostienilo/

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese